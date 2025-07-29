Внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Сьогодні, 29 липня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог бив артилерією та дронами по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах.

Внаслідок ударів росіян постраждали 50-річна жінка та 57-річний чоловік, які лікуватимуться амбулаторно.

Також були пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто, інфраструктура та магазин, газогін і лінію електропередач. Через обстріли виникли займання.

Крім того, безпілотниками загарбники вдарили по Покровській, Межівській, Маломихайлівській громадах Синельниківщини, де сталися пожежі.