Внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Сьогодні, 29 липня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікопольському районі ворог бив артилерією та дронами по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах.
Внаслідок ударів росіян постраждали 50-річна жінка та 57-річний чоловік, які лікуватимуться амбулаторно.
Також були пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто, інфраструктура та магазин, газогін і лінію електропередач. Через обстріли виникли займання.
Крім того, безпілотниками загарбники вдарили по Покровській, Межівській, Маломихайлівській громадах Синельниківщини, де сталися пожежі.