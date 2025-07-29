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Внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє людей

50-річна жінка та 57-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. 

Внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє людей
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 29 липня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 29 липня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог бив артилерією та дронами по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. 

Внаслідок ударів росіян постраждали 50-річна жінка та 57-річний чоловік, які лікуватимуться амбулаторно. 

Також були пошкоджені п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, авто, інфраструктура та магазин, газогін і лінію електропередач. Через обстріли виникли займання. 

Крім того, безпілотниками загарбники вдарили по Покровській, Межівській, Маломихайлівській громадах Синельниківщини, де сталися пожежі.
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