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Зеленський змінив порядок звільнення військовослужбовців із посад

Тепер стало відомо, хто має право звільняти військовослужбовців із посад і зараховувати їх у розпорядження.

Зеленський змінив порядок звільнення військовослужбовців із посад
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних силах України.

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Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з документом, зміни стосуються положення, що визначає, хто має право звільняти військовослужбовців із посад і зараховувати їх у розпорядження.

Відтепер під час дії воєнного стану такі повноваження надають не лише командирам, які призначають на відповідні посади, а також:

  • командувачам військ оперативних командувань,
  • командувачам повітряних командувань,
  • командирам корпусів,
  • начальникам регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони ЗСУ,
  • прирівняним до них і вище посадовим особам згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ.

Зміна спрямована на уточнення кадрових повноважень у системі управління ЗСУ в умовах воєнного стану.
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