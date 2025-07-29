Зеленський змінив порядок звільнення військовослужбовців із посад

Тепер стало відомо, хто має право звільняти військовослужбовців із посад і зараховувати їх у розпорядження.

Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних силах України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з документом, зміни стосуються положення, що визначає, хто має право звільняти військовослужбовців із посад і зараховувати їх у розпорядження.

Відтепер під час дії воєнного стану такі повноваження надають не лише командирам, які призначають на відповідні посади, а також:

командувачам військ оперативних командувань,

командувачам повітряних командувань,

командирам корпусів,

начальникам регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони ЗСУ,

прирівняним до них і вище посадовим особам згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ.

Зміна спрямована на уточнення кадрових повноважень у системі управління ЗСУ в умовах воєнного стану.