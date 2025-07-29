Зеленський змінив порядок звільнення військовослужбовців із посад

Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження громадянами військової служби у Збройних силах України.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Згідно з документом, зміни стосуються положення, що визначає, хто має право звільняти військовослужбовців із посад і зараховувати їх у розпорядження.
Відтепер під час дії воєнного стану такі повноваження надають не лише командирам, які призначають на відповідні посади, а також:
- командувачам військ оперативних командувань,
- командувачам повітряних командувань,
- командирам корпусів,
- начальникам регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони ЗСУ,
- прирівняним до них і вище посадовим особам згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ.
Зміна спрямована на уточнення кадрових повноважень у системі управління ЗСУ в умовах воєнного стану.