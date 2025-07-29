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У Києві через підозрілий предмет закривали станцію метро "Либідська" (оновлено, додано фото)

На місце викликали вибухотехнічну групу.

У Києві через підозрілий предмет закривали станцію метро "Либідська" (оновлено, додано фото)
Ілюстративне фото
Фото: police.dn.ua

На станції київського метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

На місце викликали вибухотехнічну групу.

Оновлено. Станом на 16:40 станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі

Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.

"У разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно", - наголосили в КМДА.

Поліція Києва також опублікувала фото. 
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