У Києві судитимуть "свах", які за гроші шукали військовозобов'язаним чоловікам дружин з інвалідністю

Також вони допомагали отримати фіктивні довідки та групу інвалідності, аби виїхати за кордон.

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох мешканок Київщини, які обвинувачуються в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що обвинувачені допомагали чоловікам укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю заради виїзду за кордон. Також військовозобов’язаним пропонували й іншу послугу – оформити фіктивні довідки та отримати групу інвалідності для себе, а далі - виїхати за кордон.

Обвинувачені створили у Facebook оголошення, де шукали чоловіків. Пошуки "дружини" вони оцінили у 3800 доларів США, з яких жінка з інвалідністю отримує 800. Вже у шлюбі чоловік мав виплачувати їй по 10 тис. гривень щомісячно.

Організаторок схеми затримали після укладення фіктивного шлюбу та оформлення документів. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.