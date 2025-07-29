Головне за ніч та ранок вівторка, 29 липня: удар по колонії в Запоріжжі, атака на Дніпропетровщину, понад 170 боєзіткнень

У ніч на 29 липня російські війська атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. За оновленими даними від Офісу генпрокурора, вбито 16, поранені 43 людини.

Як пише начальник ОВА Іван Федоров, уночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. У Міністерстві юстиції згодом повідомили, що 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ).

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. Унаслідок удару загинули й отримали поранення засуджені. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя).

Докладніше – в новині.

Уночі 29 липня Росія атакувала різні населені пункти Дніпропетровської області. Є загиблі в Кам'янському і в Синельниківському районі. За даними президента Володимира Зеленського, в Кам'янському кількість жертв зросла до трьох: померла 23-річна вагітна, яка в момент обстрілу перебувала в медустанові.

Спершу було відомо про двох жертв у Кам'янському і двох в Синельниківському районі, писав начальник ОВА Сергій Лисак.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 бої, найбільше (57) - на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів, 4 ворожі танки, 39 артилерійських систем та 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 051 300 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Херсоні сьогодні вранці внаслідок обстрілу знеструмлено мікрорайон Корабел, повідомив глава МВА Ярослав Шанько.

Під час вчорашніх ворожих ударів у Херсонській області загинула одна людина, ще троє поранені.

Російська армія атакувала Україну 37 безпілотниками та двома балістичними ракетами.

ППО знешкодила 32 дрони.

У ніч на 29 липня масованої дронової атаки зазнав тимчасово окупований Донецьк: місцеві нарахували приблизно 20 вибухів, працювала ворожа протиповітряна оборона.

Як писала "Українська правда", атака розпочалася близько 23 години. Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецькелектро" стверджує, що через обстріл 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Європейський союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм закону, який підпорядкував НАБУ і САП генпрокурору.

Про це повідомили кілька джерел Економічної правди в уряді та у ВР, також Європейській правді це підтвердили в структурах ЄС.

Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого у четвер 31 липня, під час голосування у Раді, депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

"24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні". "Все поставили на паузу до виправлення ситуації", – повідомило одне із джерел Економічної правди.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!