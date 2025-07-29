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Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині загинули 4 людини, серед поранених – вагітна

Росіяни завдали ракетного та дронового ударів, била із артилерії. 

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині загинули 4 людини, серед поранених – вагітна
Ліквідація наслідків російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак загинули чотири людини: двоє – у Кам'янському, ще двоє – Синельниківському районі.

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Про це написав начальник ОВА Сергій Лисак. 

Вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд знаходяться пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні. 

Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі", одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. 

Після російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Після російського обстрілу
Після російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Після російського обстрілу

Ворог також атакував Нікопольщину артилерією та БпЛА. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Побиті машини. Пошкоджені 8 приватних будинків і 4 господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Зайнялася автівка.

Продовжувалися атаки й на Синельниківський район. Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Застосовував FPV-дрони і КАБ. 

Лисак спочатку повідомив про одну загиблу людину та двох постраждалих, а згодом уточнив, що ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок.

Крім цього, там пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі.Вночі оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу
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