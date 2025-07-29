Глава Мінцифри: понад 52% звернень у Дії вже обробляє штучний інтелект

Михайло Федоров зазначив, що впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що понад 52% звернень у Дії вже обробляє штучний інтелект (AI).

“AI уже змінює очікування людей. Ми звикаємо до миттєвих і розумних сервісів — саме такими мають бути державні послуги. Сьогодні Дія виходить на новий рівень — ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди”, — написав Федоров.

Він зазначив, що у Дії вже працюють внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки:

АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у Дії;

AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).

“Впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди. Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси”, — написав Федоров.