На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

Глава Мінцифри: понад 52% звернень у Дії вже обробляє штучний інтелект

Михайло Федоров зазначив, що впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди.

Глава Мінцифри: понад 52% звернень у Дії вже обробляє штучний інтелект
Фото: Мінцифри

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що понад 52% звернень у Дії вже обробляє штучний інтелект (AI). 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

“AI уже змінює очікування людей. Ми звикаємо до миттєвих і розумних сервісів — саме такими мають бути державні послуги. Сьогодні Дія виходить на новий рівень — ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди”, — написав Федоров.

Він зазначив, що у Дії вже працюють внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки:

  • АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у Дії;
  • AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).

“Впровадження АІ — це не про заміну людей, а про підсилення команди. Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси”, — написав Федоров.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies