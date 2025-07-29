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У 2025 році 14 дітей загинули через порушення правил безпеки на залізниці

Залізничники із рятувальниками відпрацьовують алгоритми дій. 

У 2025 році 14 дітей загинули через порушення правил безпеки на залізниці
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Від початку 2025 року 14 дітей загинули через порушення правил безпеки на залізниці.

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Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

"Ця страшна статистика починається з гри, а закінчується трагедією. Зачеперство — це небезпечне “хобі”, коли підлітки чіпляються до зовнішніх частин поїзда заради відео та лайків", – зазначили в Укрзалізниці і додали, що ця небезпечна розвага загрожує життю зачеперів, пасажирів та працівників залізниці.

Тому Укрзалізниця разом із ДСНС, загоном швидкого реагування Червоного Хреста та Ювенальною поліцією провели рятувальні навчання для дітей. 

Під час моделювання ситуації понад 100 залізничників разом із рятувальниками відпрацювали усі необхідні етапи порятунку при пожежі, яка сталася через зачепінг. Упродовж року всі залізничники та залізничниці проходять обов’язкові тренінги з безпеки та домедичної допомоги.

"Ми продовжимо організовувати заняття для дітей, щоби виховувати свідоме ставлення до безпеки на залізниці та запобігати трагічним випадкам", – зазначили у перевізника. 

  • Нещодавно поліцейські Київщини притягнули до відповідальності батьків малолітнього зачепера з Білої Церкви.
  • Зачепери – це люди, переважно підлітки, які займаються зачепінгом - екстремальним катанням на зовнішніх частинах рухомого транспорту, таких як потяги, трамваї чи метро. Вони можуть чіплятися до вагонів, сидіти на дахах або стояти на східцях під час руху транспорту. Часто це робиться заради відео чи фото для соцмереж. 
  • Попри те, що для багатьох це виглядає як розвага, зачепінг є вкрай небезпечним. Він може призвести до серйозних травм або навіть смерті -  через ураження струмом від контактної мережі або падіння з рухомого транспорту.
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