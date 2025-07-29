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Китай пропонує батькам 1500 доларів за народжену дитину

Рівень народжуваності в країні знижується навіть після того, як керівна Комуністична партія майже десять років тому скасувала свою суперечливу політику однієї дитини.

Китай пропонує батькам 1500 доларів за народжену дитину
Фото: EPA/UPG

Батькам у Китаї пропонується 3600 юанів на рік на кожну дитину віком до трьох років у рамках першої загальнонаціональної урядової субсидії, спрямованої на підвищення народжуваності.

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Про це пише BBC.

Рівень народжуваності в країні знижується навіть після того, як керівна Комуністична партія майже десять років тому скасувала свою суперечливу політику однієї дитини.

В уряді зазначають, що ці виплати допоможуть близько 20 мільйонам сімей з витратами на виховання дітей.

Кілька провінцій Китаю запровадили пілотні виплати, щоб заохотити людей мати більше дітей, оскільки друга за величиною економіка світу стикається з насувною демографічною кризою.

Схема, про яку було оголошено в понеділок, пропонуватиме батькам загалом до 10 800 юанів на дитину. Політика застосовуватиметься ретроактивно з початку цього року.

Сім'ї з дітьми, народженими між 2022 і 2024 роками, також можуть подати заявку на часткові субсидії.

У березні Хух-Хото, місто в північному регіоні Китаю, почало пропонувати мешканцям до 100 000 юанів на кожну дитину для пар, які мають щонайменше трьох дітей.

Шеньян, місто на північний схід від Пекіна, пропонує 500 юанів на місяць місцевим сім'ям з третьою дитиною віком до трьох років.

Минулого тижня Пекін також закликав місцеві органи влади розробити плани щодо впровадження безкоштовної дошкільної освіти.

Китай є однією з найдорожчих країн у світі для народження дітей ‒ згідно з дослідженням китайського Інституту досліджень народонаселення Юйва. Виховання дитини до 17 років у Китаї коштує в середньому 75 700 доларів.

У січні офіційні дані показали, що населення Китаю скоротилося третій рік поспіль у 2024 році. За даними Національного бюро статистики, у 2024 році в Китаї було зареєстровано 9,54 мільйона народжених дітей. Це ознаменувало незначне збільшення порівняно з попереднім роком, але загальна чисельність населення країни продовжувала скорочуватися.

Населення країни, яке становить 1,4 мільярда осіб, також швидко старіє, що посилює демографічні проблеми Пекіна.
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