НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
ГоловнаСвіт

У центрі Лондона сталася різанина: двоє загиблих

Інцидент трапився у кварталі бізнес-центрів.

У центрі Лондона сталася різанина: двоє загиблих
Місце злочину у Лондоні
Фото: Oxford Mail

Поліція Лондона у понеділок отримала виклик у район Саутварк поблизу Тауерського мосту у зв'язку з ножовим нападом, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще двоє отримали поранення.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як пише Oxford Mail, лікарі на місці констатували смерть 58-річного чоловіка. Ще одна людина у віці 27 років пізніше померла в лікарні. Також були ушпиталені двоє 30-річних чоловіків, один з них, якого підозрюють у вбивстві, перебуває в критичному стані. Життю іншого нічого не загрожує.

Інцидент трапився у кварталі бізнес-центрів недалеко від жвавих туристичних місць, де насильницькі злочини, за словами поліціянтів, є рідкістю. Правоохоронці вважають, що різанина не пов'язана з терористичною діяльністю, і загрози для громадськості немає.  
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies