У центрі Лондона сталася різанина: двоє загиблих

Поліція Лондона у понеділок отримала виклик у район Саутварк поблизу Тауерського мосту у зв'язку з ножовим нападом, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще двоє отримали поранення.

Як пише Oxford Mail, лікарі на місці констатували смерть 58-річного чоловіка. Ще одна людина у віці 27 років пізніше померла в лікарні. Також були ушпиталені двоє 30-річних чоловіків, один з них, якого підозрюють у вбивстві, перебуває в критичному стані. Життю іншого нічого не загрожує.

Інцидент трапився у кварталі бізнес-центрів недалеко від жвавих туристичних місць, де насильницькі злочини, за словами поліціянтів, є рідкістю. Правоохоронці вважають, що різанина не пов'язана з терористичною діяльністю, і загрози для громадськості немає.