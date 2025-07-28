Трамп: США можуть знову атакувати ядерні обʼєкти Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану знову атакувати ядерні обʼєкти, якщо країна спробує відновити їх роботу.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише "Суспільне".

"Ми знищили їхні ядерні можливості. Вони можуть почати спочатку. Якщо вони це зроблять, ми знищимо їх швидше, ніж ви встигнете пальцем помахати", — заявив Дональд Трамп.

На думку Трампа, Іран надсилає "неприємні сигнали", і будь-які спроби відновити його ядерну програму "будуть негайно припинені".