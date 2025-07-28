Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай домовилися про “негайне та безумовне припинення вогню".

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню з опівночі

Таїланд і Камбоджа домовилися про “негайне та безумовне” припинення вогню з опівночі для вирішення смертельних прикордонних зіткнень на перемовинах у Малайзії.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, повідомляє France24.

Анвар, який головував на переговорах як голова регіонального блоку АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), заявив, що обидві сторони досягли спільної домовленості щодо вжиття заходів для повернення до нормального життя.

“Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай домовилися про “негайне та безумовне припинення вогню з... півночі 28 липня”, – сказав Анвар, зачитуючи спільну заяву.

Хун Манет і Пхунтам привітали результати зустрічі та потиснули один одному руки після завершення короткої пресконференції.