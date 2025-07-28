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Керівна партія Венесуели здобула масштабну перемогу на місцевих виборах

Мадуро сказав, що соціалістична партія здобула перемоги у 285 з 335 виборах на посаду мера.

Керівна партія Венесуели здобула масштабну перемогу на місцевих виборах
Николас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його керівна соціалістична партія здобула більшість посад мерів на місцевих виборах, зміцнивши свою владу та підштовхнувши Каракас до однопартійного правління.

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Про це пише Bloomberg.

У своїй промові після оголошення результатів у центрі Каракаса Мадуро заявив, що соціалістична партія здобула перемоги у 285 з 335 перегонах на посаду мера. У першому бюлетені в неділю виборча комісія повідомила, що підраховано 82,5% голосів, але остаточні результати ще не оприлюднені.

Результати з'явилися через рік після суперечливого переобрання Мадуро та систематичної кампанії з ліквідації опозиційного руху, очолюваного Марією Коріною Мачадо. Відтоді влада ув'язнювала дисидентів, змушувала лідерів опозиції переховуватися або виїжджати, а також використовувала страх для демобілізації потенційних виборців.

За даними виборчої комісії, явка виборців по всій країні склала 44%. Виборці мітингували, щоб заблокувати повноцінне голосування керівної партії в округах, де все ще балотувалися кандидати від поміркованої опозиції, включно з муніципалітетами Чакао та Барута в Каракасі.

  • Вибори відбулися після того, як Вашингтон надав компанії Chevron тимчасову ліцензію на продовження видобутку нафти у Венесуелі, що є частиною ширшої стратегії стабілізації світових енергетичних ринків та вибіркового відновлення співпраці з режимом Мадуро. Звільнення від відповідальності, видане за кілька днів до голосування, дозволить Chevron зберегти спільні підприємства, які зараз є рідкісним легальним каналом для надходження доларів США в країну.
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