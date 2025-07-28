Керівна партія Венесуели здобула масштабну перемогу на місцевих виборах

Мадуро сказав, що соціалістична партія здобула перемоги у 285 з 335 виборах на посаду мера.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його керівна соціалістична партія здобула більшість посад мерів на місцевих виборах, зміцнивши свою владу та підштовхнувши Каракас до однопартійного правління.

Про це пише Bloomberg.

У своїй промові після оголошення результатів у центрі Каракаса Мадуро заявив, що соціалістична партія здобула перемоги у 285 з 335 перегонах на посаду мера. У першому бюлетені в неділю виборча комісія повідомила, що підраховано 82,5% голосів, але остаточні результати ще не оприлюднені.

Результати з'явилися через рік після суперечливого переобрання Мадуро та систематичної кампанії з ліквідації опозиційного руху, очолюваного Марією Коріною Мачадо. Відтоді влада ув'язнювала дисидентів, змушувала лідерів опозиції переховуватися або виїжджати, а також використовувала страх для демобілізації потенційних виборців.

За даними виборчої комісії, явка виборців по всій країні склала 44%. Виборці мітингували, щоб заблокувати повноцінне голосування керівної партії в округах, де все ще балотувалися кандидати від поміркованої опозиції, включно з муніципалітетами Чакао та Барута в Каракасі.