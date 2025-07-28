Керівна партія Венесуели здобула масштабну перемогу на місцевих виборах

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його керівна соціалістична партія здобула більшість посад мерів на місцевих виборах, зміцнивши свою владу та підштовхнувши Каракас до однопартійного правління.
Про це пише Bloomberg.
У своїй промові після оголошення результатів у центрі Каракаса Мадуро заявив, що соціалістична партія здобула перемоги у 285 з 335 перегонах на посаду мера. У першому бюлетені в неділю виборча комісія повідомила, що підраховано 82,5% голосів, але остаточні результати ще не оприлюднені.
Результати з'явилися через рік після суперечливого переобрання Мадуро та систематичної кампанії з ліквідації опозиційного руху, очолюваного Марією Коріною Мачадо. Відтоді влада ув'язнювала дисидентів, змушувала лідерів опозиції переховуватися або виїжджати, а також використовувала страх для демобілізації потенційних виборців.
За даними виборчої комісії, явка виборців по всій країні склала 44%. Виборці мітингували, щоб заблокувати повноцінне голосування керівної партії в округах, де все ще балотувалися кандидати від поміркованої опозиції, включно з муніципалітетами Чакао та Барута в Каракасі.
- Вибори відбулися після того, як Вашингтон надав компанії Chevron тимчасову ліцензію на продовження видобутку нафти у Венесуелі, що є частиною ширшої стратегії стабілізації світових енергетичних ринків та вибіркового відновлення співпраці з режимом Мадуро. Звільнення від відповідальності, видане за кілька днів до голосування, дозволить Chevron зберегти спільні підприємства, які зараз є рідкісним легальним каналом для надходження доларів США в країну.