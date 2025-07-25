Meta зупиняє політичну рекламу в ЄС через “нездійсненні вимоги”

Ухвалений ЄС Регламент про прозорість та таргетування політичної реклами (TTPA) “створює значні операційні складності та правову невизначеність”, заявили у компанії.

Американська соціальна мережа Meta (Facebook) заявила, що з жовтня припинить публікацію на своїх платформах у ЄС всієї реклами, пов'язаної з політикою, виборами та соціальними питаннями, повідомляють Euronews.

Соцмережа пояснила своє рішення майбутнім ухваленням закону про політичну рекламу.

Компанія Meta, якій належать Instagram, Facebook, Threads і WhatsApp, заявила, що ухвалений ЄС Регламент про прозорість та таргетування політичної реклами (TTPA) “створює значні операційні складності та правову невизначеність”, а також “нездійсненні вимоги”.

Регламент TTPA, спрямований на протидію маніпулюванню інформацією та іноземному втручанню у вибори, набув чинності у квітні 2024 року, але більшість його положень набудуть чинності у повному обсязі 10 жовтня цього року.

Згідно з правилами, політична реклама повинна мати маркування прозорості та чітко вказувати ключову інформацію, таку як спонсори, вибори, з якими вона пов'язана, суми виплат та методи таргетування.

Meta заявила, що з 2018 року в неї є інструменти, які забезпечують прозорість реклами про політику та вибори. Вони вимагали від рекламодавців пройти процес авторизації, і Meta зберігала ці дані у своїй загальнодоступній бібліотеці оголошень. Однак, за словами компанії, нові зобов'язання TTPA “створюють неприйнятний рівень складності та правової невизначеності для рекламодавців та платформ, що працюють у ЄС”.

У компанії додали, що через обмеження “люди бачитимуть менш релевантну рекламу на наших платформах”. Meta заявила, що люди або кандидати в ЄС все ще можуть публікувати дописи та обговорювати політику на її платформах.Заява технологічного гіганта з'явилася після того, як Google у листопаді минулого року заявив, що також заборонить політичну рекламу через нові правила. Зміни стосуються лише Європи.

Розслідування у межах Закону про цифрові послуги

Європейська комісія запровадила кілька ініціатив щодо протидії іноземному втручанню та дезінформації на виборах. Наприклад, вона розпочала кілька розслідувань відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA), який зобов'язує онлайн-платформи боротися з незаконним контентом, пов'язаним з дезінформацією.

У квітні 2024 року Facebook та Instagram компанії Meta були залучені до офіційних розслідувань за підозрою у порушеннях, пов'язаних з їхньою політикою та практикою щодо оманливої реклами та політичного контенту в її сервісах. Розслідування все ще триває.

Кілька виборів у ЄС були мішенню дезінформації. 6 грудня Румунія стала першою країною ЄС, яка скасувала вибори через іноземне втручання після повідомлень про маніпуляції інформацією у додатку TikTok.