Верховний суд Франції може позбавити Асада імунітету глави держави у судах про хімічні атаки

Якщо рішення буде ухвалено, воно створить правовий прецедент для судового переслідування чинних чи колишніх лідерів, які обвинувачуються у звірствах.

Верховний суд Франції може сьогодні позбавити колишнього президента Сирії Башара Асада імунітету глави держави, пише France24.

Це рішення може відкрити шлях до його заочного суду за ймовірні атаки із застосуванням хімічної зброї.

Якщо рішення буде ухвалено, воно створить правовий прецедент для судового переслідування чинних чи колишніх лідерів, які обвинувачуються у звірствах.

Асада чекає заочний судовий розгляд у Касаційному суді Франції у справі про застосування хімічної зброї у Гуті у 2013 році та Думі у 2018 році. Колишній диктатор Сирії, який перебуває у вигнанні і нині проживає в Росії, найняв адвокатів і заперечує свою причетність до хімічних атак.

За словами Мазена Дарвіша, президента Сирійського центру медіа, який займається збиранням доказів військових злочинів, рішення суду проти Асада стане “величезною перемогою для жертв”.

“Йдеться не лише про сирійців. Це відчинить двері жертвам із будь-якої країни, і це буде перший випадок, коли національний слідчий суддя матиме право видати ордер на арешт президента під час його правління”, ‒ зазначив він.

Дарвіш заявив, що сприятливе рішення суду може також дозволити його групі переслідувати інших діячів режиму Асада, наприклад порушити справу про відмивання грошей проти колишнього голови Центрального банку Сирії та міністра економіки Адіба Маяли. Адвокати Маяли стверджують, що він має імунітет відповідно до міжнародного права.

Раніше Асад, відповідно до міжнародного права, перебував у відносній безпеці. За словами французького адвоката Жанни Сульцер, глави держав не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, вчинені під час їхнього правління. Це правило було встановлене давно, щоб полегшити діалог, коли лідеру необхідно було подорожувати світом для зустрічей. Сульцер заявила, що такий імунітет – “практично табу”, незалежно від тяжкості звинувачень, адже “потрібно дочекатися, коли людина перестане обіймати свою посаду, щоб мати можливість порушити кримінальну справу”.