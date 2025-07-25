У Туреччині в лісовій пожежі загинули щонайменше 10 рятувальників

Близько 14 рятувальників та працівників лісового господарства госпіталізовані.

Щонайменше 10 пожежників та рятувальників загинули під час боротьби з лісовою пожежею на північному заході Туреччини.

Як пише CNN, про це повідомив міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі.

П'ятеро працівників лісового господарства та п'ятеро членів рятувальної організації AKUT загинули під час спроби загасити лісову пожежу, що вирувала в лісистій місцевості провінції Ескішехір. Щонайменше 14 інших рятувальників та працівників лісового господарства були госпіталізовані.

За словами міністра, вітер раптово змінив напрямок, через що полум'я швидко поширилося та оточило людей. Що саме стало причиною пожежі, поки що незрозуміло.

Таким чином у лісових пожежах, що спалахнули в країні через сильні вітри, високі температури та посушливі умови, цього року кількість жертв зросла до 13.

Юмаклі сказав, наразі намагаються ліквідувати сім лісових пожеж в Туреччині, включаючи пожежу в Ескішехірі. У четвер в Туреччині також очікується екстремальна спека та нестабільні вітри.

У зверненні зі співчуттями до родин президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що жертви боролися "за захист лісів ціною власного життя".

Туреччина бореться з лісовими пожежами з 26 червня.