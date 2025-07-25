Новообраний президент Польщі назвав Дональда Туска "найгіршим прем'єром"

Кароль Навроцький не дуже хоче зустрічатися з головою уряду.

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький визнав, що не поспішає зустрічатися із прем'єр-міністром країни, представником протилежного політичного табору Дональдом Туском.

Як пише Polsat News, майбутній глава держави неохоче погодився зі словами журналістів, що йому доведеться провести розмову з очільником уряду. Проте Навроцький підкреслив, що послідовно вважає Туска "найгіршим прем'єром в історії країни після 1989 року" - тобто з часу падіння соціалізму та переходу до конкурентних виборів.

Попри антипатію, Навроцький все ж заявив, що поляки "очікують від президента та прем'єра спільної роботи у важливих для суспільства питаннях".

Інавгурація Кароля Навроцького відбудеться 6 серпня, коли він складе присягу на засіданні Сейму.