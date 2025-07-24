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Молдова пропонує Україні долучитись до стабілізації рівня води в Дністрі

Україну просять підтримувати витрату води Дністровською гідроелектростанцією не менше 130 м³/с протягом спекотного сезону.

Молдова пропонує Україні долучитись до стабілізації рівня води в Дністрі
Дністер
Фото: Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку

Міністр навколишнього середовища Молдови Сергіу Лазаренку прокоментував падіння рівня води в річці Дністер.

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Зазначається, що з 16 по 20 липня 2025 року внаслідок технічної несправності на Дубессарській гідроелектростанції в річку Дністер було скинуто зменшену кількість води. Через це рівень води нижче за течією тимчасово впав.

Втім, з 21 липня Дубессарська гідроелектростанція повернулася до нормального дебіту 120 м³/с. Це дозволило поступово повернутися до звичних сезонних значень.

Водночас молдовська сторона надіслала запит партнерам в Україні, які управляють Дністровською гідроелектростанцією. Україну просять підтримувати витрату води не менше 130 м³/с протягом спекотного сезону, щоб забезпечити стабільний гідрологічний режим.

Міністр запевнив, що зрошувальні станції, розташовані на річці Дністер, а також насосна станція Косерниця, яка постачає воду до муніципалітету Кишинів, працюють у штатному режимі.
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