США вирішили відкликати свою делегацію після переговорів із ХАМАС

США вирішили відкликати свою делегацію з Дохи для консультацій після перемовин із ХАМАС.

Про це заявив спецпредставник американського президента Стів Віткофф на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він зазначив, що остання відповідь ХАМАС «чітко свідчить про відсутність бажання досягти припинення вогню в Газі» і «попри значні зусилля посередників, ХАМАС, схоже, не діє узгоджено і не демонструє добросовісності».

«Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти для повернення заручників додому і спробуємо створити більш стабільне середовище для жителів Гази. Шкода, що ХАМАС діє настільки егоїстично. Ми залишаємося рішучими в прагненні покласти край цьому конфлікту та досягти сталого миру в Газі», - наголосив спецпредставник.