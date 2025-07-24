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США вирішили відкликати свою делегацію після переговорів із ХАМАС

«Розглянемо альтернативні варіанти для повернення заручників додому», - заявила американська сторона.

США вирішили відкликати свою делегацію після переговорів із ХАМАС
Стів Віткофф

США вирішили відкликати свою делегацію з Дохи для консультацій після перемовин із ХАМАС.

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Про це заявив спецпредставник американського президента Стів Віткофф на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він зазначив, що остання відповідь ХАМАС «чітко свідчить про відсутність бажання досягти припинення вогню в Газі» і «попри значні зусилля посередників, ХАМАС, схоже, не діє узгоджено і не демонструє добросовісності».

«Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти для повернення заручників додому і спробуємо створити більш стабільне середовище для жителів Гази. Шкода, що ХАМАС діє настільки егоїстично. Ми залишаємося рішучими в прагненні покласти край цьому конфлікту та досягти сталого миру в Газі», - наголосив спецпредставник.

  • Нещодавно спеціальний посланник Трампа зі звільнення заручників у Смузі Гази Адам Белер заявив на Форумі безпек, що угода про звільнення решти ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, “ближча, ніж будь-коли”.
  • Однак Белер також назвав ХАМАС “дуже впертим” і визначив деякі труднощі прямих переговорів з терористами: “Вони продовжують триматися. Ізраїль продовжує їх бити, але вони все ще думають, що мають важелі впливу”.
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