Представники обох партій у Сенаті США закликали владу України не перешкоджати боротьбі з корупцією

Сенатори занепокоєні, що прийнятий нещодавно в Україні закон, що позбавив НАБУ на САП незалежності, підриває значну частину прогресу у боротьбі з корупцією в країні.

Сьогодні сенатори США Джин Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир, членкиня Комітету Сенату з міжнародних відносин) та Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) закликали владу України не перешкоджати боротьбі з корупцією у своїй країні.

Їхню спільну заяву опубліковано на сайті Комітету Сенату з міжнародних відносин.

У ній зазначається, що нещодавно прийнятий в Україні закон підірве критично важливі антикорупційні інституції України, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

“Україна досягла величезних успіхів у своєму антикорупційному порядку денному з часів Революції Гідності. Примітно, що цей прогрес було досягнуто, коли Україна боролася з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є те, що вона була переповнена корупцією.

“Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес. Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян і забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США”, – заявили сенатори.

Зазначимо, що, реагуючи на суспільне незадоволення та негативну реакцію західних партнерів, президент Зеленський заявив, що внесе до Ради президентський законопроєкт про антикорупційні інституції.