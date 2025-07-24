Уряд запевнив послів G7 у "нульовій терпимості до корупції"

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на сторінці у Facebook розповіла про зустріч урядовців з послами країн "Великої сімки" щодо антикорупційної політики.

За словами очільниці Кабміну, вона та її колеги наголосили на нульовій терпимості до корупції, яка "знайде своє відображення у програмі дій уряду".

Свириденко висловила підтримку майбутньому президентському законопроєкту, який, як стверджує Володимир Зеленський, усуне розбіжності та посилить незалежність антикорупційної інфраструктури.

Прем'єрка особливо відзначила потребу в унеможливленні будь-якого впливу з боку Росії та втручання у роботу правоохоронних органів - НАБУ та САП.

Партнерам з G7 Свириденко подякувала за "довіру, принциповість та підтримку".