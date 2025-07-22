Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
ГоловнаПолітика

Євросоюз висловив стурбованість через ситуацію з НАБУ та САП

У ЄС нагадали, що свою фінансову підтримку Україну отримує за умови прогресу в галузі демократичного врядування.

Євросоюз висловив стурбованість через ситуацію з НАБУ та САП
речник Єврокомісії Гійом Мерсьє
Фото: x.com

Євросоюз зі стурбованістю відреагував на підтримку Верховною Радою підпорядковування генпрокурору НАБУ та САП, які мали б бути незалежними антикорупційними інституціями.  

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає "Європейська правда".

Мерсьє відзначив, що Європейський Союз "стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів – НАБУ та САП". 

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – наголосив речник.

Він підкреслив, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування". 

"Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права", – заявив речник Європейської комісії.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies