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Стефанчук уже підписав законопроєкт, який передає НАБУ і САП під контроль генпрокурора

Остаточне рішення – за президентом. 

Стефанчук уже підписав законопроєкт, який передає НАБУ і САП під контроль генпрокурора
Руслан Стефанчук під час саміту
Фото: надано пресслужбою ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже поставив підпис під законопроєктом 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорбюро і САП. Підпис під документом з'явився упродовж першої ж години після ухвалення. 

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Відповідна інформація опублікована на сайті ВР. Тепер документ передали на підпис президентові, який все ще може його ветувати.

Не підписувати законопроєкт закликали керівники НАБУ і САП, вказавши, що ухвалені норми знищують їхню незалежність.

Поправки про те, аби генпрокурор отримав доступ до матеріалів розслідувань НАБУ, виключне право на підпис підозр топпосадовцям і можливість передавати справи з підслідності Бюро до іншого органу, додали до законопроєкту про зміни до КПК стосовно розслідувань порушень, пов'язаних зі зникненням безвісти. Тобто до законопроєкту, що ніяк не стосувався НАБУ і САП.

Все це відбулося після дня масових обшуків у детективів і перевірки САП на предмет дотримання правил доступу до державної таємниці. Деякі підозри стосувалися можливої роботи окремих працівників НАБУ на ворога, а деякі – справ про ДТП, вчинених в 2021 і 2023 рр.

Більше про те, що відбувається, читайте в матеріалі "НАБУ і САП спробують взяти під контроль".
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