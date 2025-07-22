Рада планує підпорядковувати НАБУ та САП генпрокурору

Відповідні поправки сьогодні вранці внесли до законопроєкту, який взагалі не стосується цієї теми.

Верховна Рада збирається закласти можливість підпорядковувати Національне антикорбюро і САП генеральному прокурору. А також – передавати справи, підслідні НАБУ, до інших правоохоронних органів – що зараз заборонено.

Відповідні пропозиції є в законопроєкті 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану", копію якого має LB. Ці поправки роблять генпрокурора фактичним керівником САП, що зі свого боку дасть можливість впливу на НАБУ.

Йдеться про такі нові повноваження:

отримувати доступ до будь-якої справи НАБУ або надавати такий доступ будь-якому прокуророві

закривати розслідування на вимогу захисту

генпрокурор може письмово зобов'язати керівника органу досудового розслідування надати йому матеріали цього розслідування

після отримання доступу до матеріалів досудового розслідування генпрокурор може доручити іншому прокурору перевірку додержання законів під час його проведення

генпрокурор зможе передавати справи підслідності НАБУ іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу"

"у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу" передавати повноваження прокурорів САП іншим прокурорам

керівником органу прокуратури для прокурорів САП стане не її голова, а генпрокурор, тож він зможе визначати, який прокурор слідкуватиме за розслідуваннями НАБУ

Членкиня правоохоронного комітету Олександра Устінова ("Голос") підтвердила, що комітет сьогодні зранку провів засідання та рекомендував відповідні правки в режимі онлайн протягом 10 хвилин та без участі голови Сергія Іонушаса.

Ці поправки додали до вже ухваленого в першому читанні законопроєкту, звернула увагу голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

"У разі голосування за ці зміни антикорупційна інфораструктура України буде фактично знищена. Наслідки ухвалення цього законопроекту для держави вважаю катастрофічними", – прокоментувала вона.

У НАБУ після публікації про підготовку ухвалення цього законопроєкту закликали нардепів не нищити незалежність антикорупційних органів.

ZN.UA пише, що голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давід Арахамія впродовж ночі збирав голоси для підтримку цих змін, і Рада готова їх сьогодні розглянути.

Контекст

Внесення правок до законопроєкту відбулося через добу після масових обшуків у співробітників НАБУ і позапланової перевірки САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею. Учора СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про слідчі дії, пов'язані зі співпробітниками НАБУ.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – по справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи.

Окремі справи стосуються можливої співпраці детективів з Росією.

Також детективів НАБУ звинуватили в сприянні вивезенню за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. Але в НАБУ назвали це збігом і сказали, що співпробітники їхали на захід на запрошення іноземної сторони.

Про серйозне занепокоєння на тлі цих подій вчора заявили посли країн Group of 7. А українське представництво Transperancy International вбачає в цьому бажання влади підпорядкувати незалежні антикорупційні органи.