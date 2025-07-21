Бізнесмен, депутат, агент Росії: чим відомий опезежист Федір Христенко, якого запідозрили у впливі на НАБУ

За даними слідства, нині Федір Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро і впливає на них.

За наявною інформацією, Христенко був завербований ФСБ Росії ще за часів Януковича і активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".

Христенка викрили Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України. Як резидент (старший агент) ФСБ РФ він відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Чинному нардепу від забороненої ОПЗЖ Федору Христенку повідомлено про підозру в державній зраді та впливі на НАБУ.

У чому звинувачують

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко завбачливо втік з України за кордон.

Як встановило слідство, Христенко і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський) – резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за так званою "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Серед керівників НАБУ, з якими Христенко теж тісно пов'язаний, – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого сьогодні затримала СБУ за підозрою у веденні бізнесу з Росією.

Фото: СБУ Затримання співробітника НАБУ

Ще один зі зв’язків Христенка – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство стверджує, що український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього.

Два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. Відповідну "спецоперацію", за даними слідства, також організував Федір Христенко. Торік правоохоронці повідомляли, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Встановлено також, що Боголюбов виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який фізично країну не полишав. Натомість польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Під час обшуків у контактів Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Йому заочно повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Рядки біографії

Федір Христенко народився в 1983 році на Донеччині.

Закінчив Донецький національний університет ім. В. Стуса. Заснував та керував ТОВ “Істголдкапітал”. Раніше займався пасажирськими автоперевезеннями.

На президентських виборах 2014 року був довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенка по ТВО №49 (Донецька область).

У 2019 році обрався депутатом Верховної Ради 9 скликання від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” за виборчим округом №46 (Донецька область). Він представляв інтереси виборців з Бахмутської, Лиманської та Сіверської громад, які зараз Росія стирає вщент.

Був членом однойменної фракції та Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Якими скандалами запам’ятався

За п'ять днів до повномасштабної війни нардеп-утікач Федір Христенко зняв квартиру в Польщі і відтоді до України не повертався.

Відповідно 22 лютого 2022 року він не голосував за засудження "визнання" Росією тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей і не підтримав санкції.

У щорічній декларації за 2022 рік Христенко вказав, що разом із родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри. Він також задекларував квартиру в 176 квадратних метрів у Москві", – зазначали журналісти "Схем".

Депутатська заробітна платня Христенка в 2022 році становила лише 42 000 гривень – вочевидь, тому, що йому припинили нараховувати зарплату як одному з найбільш злісних депутатів-"прогульників".

Роком раніше, у 2021-му, Христенко просив Держприкордонслужбу провести службове розслідування щодо розголошення інформації про перетин його дружиною кордону та 10 її візитів до Москви. Внаслідок цього було відкрито провадження щодо Христенка у справі про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Провадження закрили у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, писав Рух Чесно.

Через дружину Христенко потрапляв у скандал і ще раніше, в 2020-му. Марина Христенко погуляла в Москві на 1 млн доларів, інформував Центр протидії корупції.

"Інформацію про вечірку, організовану Христенком для обраниці, оприлюднили ще в лютому блогер Денис Казанський і низка ЗМІ. На вечірці були російські зірки Басков, Кіркоров, Лепс, Артур Пирожков тощо. Непоганий подарунок від депутата для дружини", – йшлося в повідомленні на сторінці ЦПК в фейсбуці.

"Кожен публічний службовець зобов'язаний робити це, якщо витрачає понад 50 прожиткових мінімумів. А нардеп витратив 1 млн доларів і мовчав", – відзначали ЦПК.

Центр протидії корупції написав відповідну заяву в НАЗК. Однак подальших повідомлень немає.

У 2023 Христенко переїхав до ОАЕ, писав донецький вочдог "Вільне радіо". Депутат у декларації за 2023-ий не задекларував доходів, зате вказав 14 об'єктів нерухомості, але при цьому мешкав в готелі.