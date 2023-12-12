Нардеп-утікач Христенко за п'ять днів до повномасштабної війни орендував квартиру в Польщі

Відтоді до України він не повертався.

Нардеп-утікач від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко за п'ять днів до повномасштабної війни зняв квартиру в Польщі і відтоді не повертався до України. Про це йдеться у матеріалі проєкту Радіо Свобода – "Схеми".

Депутат у щорічній декларації за 2022 вказав, що разом з родиною проживає у Польщі, у квартирі площею 173 квадратних метри. Відповідно до декларації, ці апартаменти нардеп орендував 19 лютого.

"У поданій у листопаді цього року декларації Христенко також продовжує вказувати у власності родини квартиру на 176 квадратних метрів у Москві", – зазначили журналісти.

У 2022 Христенко задекларував лише 42 000 гривень депутатської заробітної плати. Таку суму можна пояснити тим, що керівництво ВР назвало Христенка одним з найбільших депутатів-"прогульників", через що йому припинили нараховувати зарплату.

Чим іще відомий Федір Христенко

Христенко 22 лютого 2022 не голосував за засудження "визнання" Росією тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей і не підтирмав санкції.

У 2021 завдяки власному депутатському мандату просив Держприкордонслужбу провести службове розслідування щодо розголошення інформації про перетин кордону його дружини та її 10 візитів до Москви. Внаслідок цього було відкрито провадження щодо Христенка у справі про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Провадження було закрите у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, писали в Русі Чесно.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" за виборчим округом №46 (Донецька область).

Задекларував готівки на 114 мільйонів гривень. Став автором тільки одного законопроєкту. У 2018 році дружина Христенка придбала у РФ квартиру на 176 м², 3 паркомісця та комору.

Був довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенка на виборах 2014 року по ТВО №49 (Донецька область).