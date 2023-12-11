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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич увійшов до складу правління Глобальної угоди мерів Актуально

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич увійшов до складу правління Глобальної угоди мерів
Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич став єдиним українським мером, якого обрали до правління Глобальної угоди мерів (GCoM). Це сталось під час Всесвітнього кліматичного саміту COP-28 у Дубаї.

Про це повідомили на сайті організації.

У Раді правління Глобальної угоди мер Сєнкевич буде представляти не лише Україну, а загалом регіон Східної Європи та Центральної Азії.

“Співпрацюючи з керівництвом GCoM, мер Сєнкевич допоможе глобальним містам працювати в тандемі з національними урядами, щоб не тільки досягти, але й перевершити їхні найамбітніші цілі в рамках Паризької кліматичної угоди”, - йдеться у пресрелізі організації.

Там також зазначили, що за час перебування на посаді Олександр Сєнкевич ефективно співпрацює з українським урядом, міжнародними державними організаціями та фінансовими інституціями, а під час повномасштабного вторгнення вирішує серйозні виклики щодо збереження енергетичної інфраструктури та водопостачання міста.

“Навіть у розпал жорстокої війни за свободу та демократію мер Сєнкевич знаходить способи очолити боротьбу зі зміною клімату. Його рішуче лідерство зміцнить Глобальну угоду мерів та її роботу на Саміті місцевих кліматичних дій COP28”, - прокоментував подію співголова правління та колишній мер Нью-Йорка Майкл Р. Блумберг.

До Ради правління входять лише 10 мерів різних міст світу, серед них міський голова українського Миколаєва.

“Для мене велика честь приєднатися до цієї мотивованої групи місцевих лідерів, які прагнуть побудувати більш стійке суспільство та покращити якість життя громад у всьому світі, - зазначив Олександр Сєнкевич. - Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися своїми знаннями й унікальним досвідом та працювати разом, щоб прискорити кліматичний та енергетичний прогрес для більш зеленого та здорового майбутнього”.

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