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У Миколаєві затримали ще одного інформатора ворога, який шпигував за військовими аеродромами, – СБУ

Одним із “зв’язкових” виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (“Лохматий”).

У Миколаєві затримали ще одного інформатора ворога, який шпигував за військовими аеродромами, – СБУ
Фото: Офіс Генпрокурора

СБУ заявила про затримання у Миколаєві ще одного інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ.

За даними слідства, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами. Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині.

Від початку повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки викрили 13 фігурантів.

Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу «Лохматого».

Під час листування з ворожим блогером його «послідовник» підтримував антиукраїнські наративи та «зливав» відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Збирав «потрібні» відомості фігурант через особисті контакти та з відкритих джерел.

Крім того, він обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти, а потім передавав «звіт» до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського інформатора і затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років тюрми.

 

 

Нагадаємо, нещодавно викладач одного з вишів Миколаєва отримав 15 років тюрми за державну зраду. Він розробляв, зокрема, концепцію створення "миколаївської народної республіки".

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