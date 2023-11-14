Росіяни минулої доби обстріляли Рибаківку біля Коблевого, пошкоджено близько 10 житлових будинків

Росіяни минулої доби обстріляли селище Рибаківка Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 13 листопада, об 11:30 ракетного удару зазнало с. Рибаківка Коблівської громади. Внаслідок чого пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає", - написав він.

Також удень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, вночі у неділю та вдень у понеділок, 13 листопада, ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. У неділю о 08:46 також був зафіксований ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади. Скрізь минулося без постраждалих.