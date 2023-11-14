Люди цілі, але є руйнування.

У ніч на 14 листопада росіяни знову обстрілювали територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Уночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім – по районному центру. Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця", - написав він і опублікував фото наслідків.

Також Лисак повідомив, що над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотрик. Ймовірно, - "шахед".

На решті територій області було спокійно.

Нагадаємо, в понеділок, 13 листопада, російські окупанти завдали ударів по Нікополю та Покровській сільській громаді з важкої артилерії. Після того росіяни атакували райцентр дроном-камікадзе. В результаті дістав поранення 42-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередачі.