Суд не обрав запобіжний захід нардепу Дубінському, - ЗМІ

Сьогодні, 13 листопада, Печерський райсуд Києва не обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді. Адвокати нардепа заявили про відвід судді.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі. Він пояснив це тим, що в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

В свою чергу, адвокати нардепа вважають, що в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. Також на проведенні відкритого засідання наполягав і Дубінський.

Суддя вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Після цього захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Адвокати попросили про перенесення засідання на завтра, 14 листопада. Суд відхилив це клопотання і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той прийме або ні відвід колеги.

"Має відбутися авторозподіл справи на іншого суддю, який розглядає відвід, який надали мої адвокати, прийме рішення відводити чи не відводити. І після цього, якщо відвід відхилено, то ми маємо повертатися знову на судове засідання. Нас повідомлять, ми приїдемо", - прокоментував нардеп.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

Перед тим Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Крім того, Дубінський підозрюється в організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних. За даними слідства, він через громадську організацію сприяв виїзду з України брата своєї подруги. Цей брат мав перегнати авто Дубінського з Молдови до Австрії. Днями суд у цій справі помістив нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Також Олександр Дубінський підозрюється у підробці документів для виїзду за кордон. Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Слідство зʼясувало, що батько Дубінського і виїжджав, і повертався без супроводу нардепа. При цьому повернувся він до України раніше, аніж син, хоча законодавство не дозволяє особі, що супроводжує, повертатися пізніше.

Після повернення в Україну в парламентаря провели обшуки. Згодом Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із носінням електронного браслета.