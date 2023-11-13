Прикордонники затримали на угорському кордоні підозрюваних у переправленні ухилянтів з України

Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Разом з поплічником і двома неповнолітніми вони переправляли чоловіків через українсько-угорський кордон за 3800 доларів з кожного”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці вилучили у підозрюваних авто, кошти та інші докази злочину.
Підозрюваним в організації схеми оголошено підозру.
Нагадаємо, в Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.