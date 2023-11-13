Прикордонники затримали на угорському кордоні підозрюваних у переправленні ухилянтів з України

Ціна за переправлення ухилянта до Угорщини складала 3,8 тис. доларів.

Прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Разом з поплічником і двома неповнолітніми вони переправляли чоловіків через українсько-угорський кордон за 3800 доларів з кожного”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вилучили у підозрюваних авто, кошти та інші докази злочину.

Підозрюваним в організації схеми оголошено підозру.

Нагадаємо, в Одеській області бійці Держприкордонслужби зупинили дві групи чоловіків при спробі незаконно перетнути кордон.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.