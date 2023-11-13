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Ворог відновив атаки на всій лінії фронту, однак стратегічних успіхів окупанти не мають, — ЗСУ

Росіяни відновили штурми на Бахмутському напрямку.

Ворог відновив атаки на всій лінії фронту, однак стратегічних успіхів окупанти не мають, — ЗСУ
Фото: facebook/95 окрема десантно-штурмова бригада

Російські війська активізувалися на всій лінії фронту на сході, однак стратегічних успіхів наразі окупанти не мають. Орієнтовно два тижні тому ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Радіо Свобода".

За словами речника, в районі Бахмута противник перейшов від оборони до активної оборони, намагаючись "промацати" слабкі місця в обороні українських захисників.

"Основними завданнями на цій лінії фронту (Бахмутський напрямок,  – ред.) було недопущення нашого просування, оскільки противник втрачав деякі позиції. І нині вони більш активно переходять саме до атак на цій ділянці фронту. Крім того, ще лимансько-куп'янський напрямок. На куп'янському - противник теж активізувався, і на лиманському. Відповідно, вся лінія Східного угруповання військ є активною", – сказав Фітьо.

Як зазначив військовий, стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення у російських окупантів наразі немає. Кількість обстрілів із боку противника на бахмутському та куп'янському напрямках майже однакова.

"Це свідчить про те, що ворог активний на всій лінії фронту",  – наголосив речник ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська дедалі частіше покладаються на лобові атаки, щоб компенсувати брак підготовленого особового складу і через великі втрати техніки.

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