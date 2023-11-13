Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
ГоловнаСуспільствоВійна

​"Український свідок" розповів про бійця ЗСУ, який раніше працював у Міноборони Білорусі

"Тут ми б’ємося із ворогом, який забрав і мою країну".

​"Український свідок" розповів про бійця ЗСУ, який раніше працював у Міноборони Білорусі
Андрій Трацевський
Фото: Скріншот відео

Проєкт "Український свідок" розповів про Андрія Трацевського із позивним Безсмертний, який раніше працював у Міноборони Білорусі. Після втечі з батьківщини від репресій, він приєднався до лав ЗСУ, аби боротись із режимом, який позбавив його дому.

Андрій Трацевський разом зі своїми земляками воює на боці України у складі "Білоруського добровольчого корпусу". Андрій на фронті з першого дня повномасштабної війни. Він працює переважно на Запорізькому напрямку та розповідає про це так: "На другій лінії оборони російські бліндажі залиті бетоном та укріплені на п’ять метрів вглиб. Дістати ворога звідти можна, тільки зайшовши до цих укріплень власними ногами".

Раніше Андрій працював інженером у Міноборони Білорусі.

"Мені неодноразово пропонували стати міліціонером або військовим — я відмовлявся. Це суперечить моєму світогляду. Одного разу я побачив, як майор білоруської армії змусив молодого бійця канцелярськими ножицями обрізати газон. Я зафільмував це на смартфон, а потім написав заяву про звільнення за власним бажанням", - розповідає він.

Андрій також розповів про мовне питання у Білорусі.

"Білоруська — мова викладачів та опозиціонерів, її фактично не існує. Всі спілкуються російською. Якщо твій сусід почує, що ти розмовляєш білоруською, то може подзвонити у міліцію та повідомити, що ти - «опозиціонер»", - зазначив він.

"Тут ми б’ємося із ворогом, який забрав і мою країну. Якщо я загину, то у боротьбі за правду, за людей та абсолютне добро", - пояснив Андрій, чому він вирішив піти на війну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies