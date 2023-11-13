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За ґратами опинилися двоє жителів Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування ЗСУ

Один, зокрема, підписався на телеграм-канал російського воєнкора «Владлен Татарский» і зливав дані адміністраторові.

За ґратами опинилися двоє жителів Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування ЗСУ
Фото: Офіс Генпрокурора

Суд визнав винними двох жителів Донеччини у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Один зі зловмисників отримав вісім років і шість місяців ув'язнення, а інший - вісім років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в серпні 2022 року житель Краматорська підписався на телеграм-канал російського воєнкора «Владлен Татарский», який раніше був членом розвідувального підрозділу так званої «днр». 

Зловмисник надсилав адміністратору каналу голосові повідомлення з інформацією про місця розташування особового складу і військової техніки ЗСУ та щодо будівництва фортифікаційних споруд на території міста.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Житель Краматорського району, де проходить лінія зіткнення, «зливав» ворогу інформацію про позиції українських військових у Донецькій області.

Упродовж 2022-2023 років засуджений передавав представникам так званої «днр» відомості та точні координати місць дислокації техніки та особового складу української армії, зокрема, підрозділів протиповітряної оборони. 

Обох навідників затримали, на вироки судів вони чекали під вартою. 

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Нагадаємо, СБУ заявила про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”. Крім того, 15 років за ґратами проведе зрадник, що коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області. Зловмисником виявився звільнений за корупцію посадовець податкової міліції.

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