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СБУ заявила про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”

Фігуранткою є жителька с. Приморське Одеської області. Комунікацію з агресором вона здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами. 

СБУ заявила про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”
Фото: Офіс Генпрокурора

Кіберфахівці СБУ заявили про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”. 

“Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочинні дії і затримали.

Встановлено, що фігуранткою є жителька с. Приморське Одеської області.

За даними слідства, комунікацію з агресором вона здійснювала через свого сина, який проживає в росії та контактує з ворожими спецслужбами. 

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 15 років за ґратами проведе зрадник, що коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по Запорізькій області. Зловмисником виявився звільнений за корупцію посадовець податкової міліції.

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