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Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний авіакомплекс PD-2 з робочою дальністю до 180 км

Цей безпілотник має денну камеру з 30-кратним зумом та тепловізійну оптику з 5-кратним зумом.

Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний авіакомплекс PD-2 з робочою дальністю до 180 км
Фото: ГУР

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони отримали від Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» безпілотний авіаційний комплекс PD-2.

Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

Зазначається, що це надійний та ефективний засіб для оперативно-тактичної розвідки: 

  • робочий радіус до 180 км;
  • денна камера з 30-кратним зумом;
  • тепловізійна оптика з 5 кратним зумом.

PD-2 здатен здійснювати трекінг цілі у режимі реального часу з відстані у 5 000 метрів

Комплекс складається із двох БпЛА, мобільного пункту управління та наземної станції. 

Його вартість разом з додатковими елементами комплектації склала 29 мільйонів 921 тисячу 679,17 грн. Це вже другий придбаний та переданий волонтерами із фонду «Повернись живим» БпАК PD-2.

Разом із комплексом оператори отримали від волонтерів фонду повнопривідний мікроавтобус із вмонтованим пунктом керування безпілотниками. 

Нагадаємо, нещодавно директор АТ "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін заявив про успішне виробництво українських безпілотників-камікадзе, які літають на 1000 км. Їх виготовляють спільно з іноземними партнерами.

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