Літає на 1000 кілометрів: Сметанін заявив про успішне виробництво українських безпілотників-камікадзе

Україна разом з іноземними партнерами вже виготовляє безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів. Сили оборони України замовляють ці апарати, повідомив директор АТ "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін у інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, Україна вже має власний аналог Shahed, але є і потужніші модель, здатні літати далі, ніж "шахеди". Виробництво зосереджено на складніших та дорожчих проєктах з високими характеристиками.

Рекордом за дальністю бойового вильоту серед вироблених "Українською оборонною промисловістю" безпілотників зараз є 1000 кілометрів.

Також триває робота над виробництвом дронів First-person-view.

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – сказав він.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що протягом року виробництво українських безпілотників зросло в понад 100 разів. За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік – наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БпЛА.