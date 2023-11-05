Головне за неділю, 5 листопада: вибухи в Одесі, обстріл Херсона, влучання в Маріуполі

Сьогодні вдень в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою по інфраструктурному об'єкту. Поранені троє його співробітників.

Про вибухи в Одесі о 15:30 поінформували у Telegram Сили оборони України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 17:24 Кіпер уточнив, що ціллю ворога було цивільне судноплавство.

"На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна, – повідомив він.

Сили оборони півдня зазначили у Telegram, що ворог спрямував по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

Увечері в Одесі тривала чергова повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про удари ракетами і безпілотниками по місту. Телеграм-канали пишуть про низку вибухів.

У селищі Сєдове під окупованим Маріуполем Донецької області зафіксували вибухи у місці розташування складу боєприпасів російських військ.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ. Під удар також потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів.

“Окупанти в чатах гарно бідкаються, що в Сєдово, окрім палачючого складу БК, ще й гелікоптери підсмажило, які стояли чекаючи ремонту”, − йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось ?? бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 листопада – в нашій новині.

Російські військові обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! Кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", – йдеться у повідомленні.

О 17:43 в ДСНС уточнили, що росіяни обстріляли один з мікрорайонів міста. Є влучання у житлові будинки. Поранення отримали четверо людей, їм надали медичну допомогу.

За фактом загибелі українських воїнів унаслідок російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. “Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження”, − сказав він.

Зараз триває відповідне розслідування.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження нової Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час", – йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Головним акцентом концепції є гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Згідно нової концепції, ЗСУ повинні перейти повністю на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Також в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Подробиці – в новині.

На війні з окупантами загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов у військо після того, як росіяни вбили його сім'ю в квітні минулого року.

"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину: трьохмісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами", – повідомив у Telegram голова одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. У будинку загинули восьмеро людей, 18 отримали поранення. Померли тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Юрій тоді вийшов у магазин перед Великоднем.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!