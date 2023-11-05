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Міноборони розробить алгоритм роботи з особовим складом ЗСУ

Документ напрацюють на основі Концепції військової кадрової політики.

Міноборони розробить алгоритм роботи з особовим складом ЗСУ
Наталія Калмикова
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони розробить “дорожню карту” щодо системи роботи з особовим складом Збройних Сил.

Про це заявила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише Укрінформ.

Документ напрацюють на основі Концепції військової кадрової політики.

“Концепція – це є рамковий документ, який визначає бачення того, як конкретно буде розвиватися система роботи з особовим складом. Вона, дійсно, написана на період до 2028 року з урахуванням того, що у нас буде за цей період і завершення війни, і демобілізація, і буде вже умовно мирний час. Але цей документ про те, що захист країни відбувається сьогодні й він відбуватиметься завтра”, − сказала Калмикова.

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За її словами, дорожня карта опише, в які терміни та коли переглянуть політики кар’єрного зростання, психологічного, медичного та соціального супроводу військовослужбовця тощо.

Урядовиця також згадала про рекрутинг, про який йдеться у Концепції, зазначивши, що він не замінить призов, а “дасть змогу кожному українцю набути навичок для захисту − себе, своїх близьких і країни”.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження нової Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Згідно з новою концепцією, ЗСУ повинні перейти повністю на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

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