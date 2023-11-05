Росіяни скинули вибухівку біля магазину в Бериславі, поранені двоє людей

Сьогодні вдень російська армія з безпілотника вдарила по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська ОВА.

"Близько 15:00 окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей", – йдеться у повідомленні.

У 61-річного чоловіка діагностували поранення руки, а у 53-річного – травми нижніх кінцівок. Зараз потерпілі знаходяться у лікарні, де медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли один з мікрорайонів Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Є влучання у житлові будинки. Поранені четверо людей, їм надали медичну допомогу.