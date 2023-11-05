Мешканці окупованих територій проігнорували “добробати” ворога, − Центр нацспротиву

Їх створили у Запорізькій та Херсонській областях.

Більшість мешканців окупованих територій проігнорували створення ворожих “добровольчих” батальйонів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, за оцінками окупантів, у батальйонах “судоплатова” та “маргєлова”, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині, служить до 7% місцевих.

Тобто більшість мешканців ТОТ проігнорували ці утворення.

“Велика частина особового складу − це мешканці рф та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога”, − зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, для боротьби з партизанами на тимчасово окупованих територіях ворог почав формувати нові підрозділи Росгвардії, до складу яких увійдуть терористи з ПВК "Вагнер” та новобранці.