Окупанти формують нові підрозділи росгвардії для боротьби з українськими партизанами

Для боротьби з партизанами на тимчасово окупованих територіях ворог почав формувати нові піздрозділи росгвардії до складу яких увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер” та новобранці, – повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти формують нові підрозділи росгвардії для проведення “контрдиверсійних заходів” на тимчасово окупованих територіях. Табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючого вже “пвк “вагнер” та новобранці", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Відомо, що наметове містечко розраховано на 10 тисяч людей.

Новобранці та колишні "вагнерівці" повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада. Їхнім основним завданням будуть протидиверсійні заходи на ТОТ України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

З початку повномасштабної війни окупанти піддали "фільтрації" понад 400 тис. жителів Донеччини. Зараз діють 17 фільтраційних пунктів, де до людей застосовують тиск та катування.