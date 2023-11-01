У Миколаївській області на міні підірвався комбайн

Один з чоловіків залишився без ніг.

У середу в місті Снігурівка Миколаївської області на невідомому у полі на вибухонебезпечному предметі підірвався комбайн. Унаслідок підриву комбайна постраждали двоє чоловіків. Один з постраждалих залишився без нижніх кінцівок.

Про це повідомили в ДСНС у Миколаївській області.

"В результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків. В одного з них, чоловіка 1967 р.н., – травматична ампутація двох ніг, другий чоловік 1961 р.н. госпіталізований до медичного закладу для встановлення ступеня травмування. Після обстеження чоловік від госпіталізації відмовився", –йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів загинула 261 людина, ще 559 зазнали поранень.