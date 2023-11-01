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У Києві обмежили швидкість руху автомобілів до 50 км/год

Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.

У Києві обмежили швидкість руху автомобілів до 50 км/год
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

З 1 листопада у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість ще нижча.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.

На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80». 

Раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Департамент КМДА закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, або ближнє світло фар.

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