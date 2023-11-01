У Києві обмежили швидкість руху автомобілів до 50 км/год

Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.

З 1 листопада у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість ще нижча.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року.

На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80».

Раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Департамент КМДА закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на всіх транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, або ближнє світло фар.