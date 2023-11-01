Сирський заявив, що РФ не має стратегічного успіху на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія не має стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку.

Метою ворога є окупація Куп'янська, але захисники заважають його просуванню. Про це він написав у Telegram.

"Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед", – сказав він.

Нагадаємо, що росіяни нещодавно почали застосовувати на Куп'янському напрямку хімічну зброю. Ворог прагне захопити Куп'янськ-Вузловий.

Сам Куп'янськ окупанти постійно обстрілюють.