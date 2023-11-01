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Сирський заявив, що РФ не має стратегічного успіху на Куп'янському напрямку

Метою ворога є захоплення Куп'янська. 

Сирський заявив, що РФ не має стратегічного успіху на Куп'янському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Катерина Петренко

Командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія не має стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку.

Метою ворога є окупація Куп'янська, але захисники заважають його просуванню. Про це він написав у Telegram.

"Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед", – сказав він. 

Нагадаємо, що росіяни нещодавно почали застосовувати на Куп'янському напрямку хімічну зброю. Ворог прагне захопити Куп'янськ-Вузловий. 

Сам Куп'янськ окупанти постійно обстрілюють. 

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