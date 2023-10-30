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Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку

Дві доби українські військові відчувають на собі заборонену зброю.

Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України

Щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почалася застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю. Про це в ефірі телемарафону заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося", – розповідає офіцер.

Він зазначає, що все, що росіяни кажуть, що не можна використовувати – вони використовують. На Бахмутському напрямку ворог використовує фосфор, на Куп'янському – хімічну зброю. 

Також, офіцер додає, що це вже не перший раз, коли спостерігається застосування російськими окупантами хімічної зброї. Вперше українські військові стикнулися з хімічною зброєю в Гостомелі.

"Коли наш підрозділ зайшов в ангар, де був літак "Мрія", ми там отруїлися, бо перебували більше трьох годин. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули", – зауважив Ярославський.

Офіцер впевнений, що на Куп’янському напрямку росіяни намагаються захопити важливу для них залізничну розв’язку Куп’янськ-Вузловий.

"Їм потрібен Куп’янськ-Вузловий. Я вважаю, що вони намагаються зараз штурмувати весь напрямок. Звісно, Авдіївка зараз для них в пріоритеті. Там вони будуть лягати кістьми, але будуть намагатись якось Авдіївку взяти. А наш напрямок, куди ми передислоковані – це Куп’янськ-Вузловий – їх пріоритетна точка", – додає командир.

За словами Ярославського, росіяни до сих пір використовують 80% свого логістичного шляху саме залізницєю, тому їм потрібен контроль залізничного  полотна.

Нагадаємо, за добу ворог намагався штурмувати Авдіївський, Мар'їнський та Куп'янський напрямки. Там українські військові успішно відбивають атаки російської армії. 

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