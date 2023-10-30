Прокуратура почала розслідування за фактом вбивства російськими окупантами родини з Волновахи

Прокурори розпочали розслідування за фактом жорстокого вбивства російськими окупантами в 9 цивільних в окупованій Волновасі. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

В ході моніторингу медіапростору прокурори виявили інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ родини у тимчасово окупованому місті Волноваха.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли, – йдеться в інформації прокуратури.

Наступного дня російські солдати повернулись до помешкання та розстріляли всіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Наразі досудове розслідування триває. Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у неділю радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російський військовий ростріляв дев'ятьох людей з однієї родини.