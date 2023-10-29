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У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей, – Андрющенко

Загинула дитина.

У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей, – Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російський військовий ростріляв дев'ятьох людей з однієї родини, серед них дитина. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За слова радника мера Маріуполя, членів родини розстріляли через те, що вони нібито відмовилися віддати свій будинок кадирівцям. 

"Російський віськовий розстріляв прямо в будинку   дев’ять людей. У тому числі дівчинку - ученицю 4 класу. Навіть місцева мраZота не приховує, велику родину розстріляли за відмови віддати будинок кадирівцям", – йдеться у дописі Петра Андрющенка. 

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, окупаційна адміністрація, прикриваючись підготовкою до опалювального періоду, оглядає закинуті помешкання українців, які потім конфісковує.

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