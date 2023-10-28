Росіяни, прикриваючись опалювальним сезоном, конфісковують квартири українців в окупації

Ворог опечатує їх з приміткою “майно військової адміністрації”.

Окупаційна адміністрація, прикриваючись підготовкою до опалювального періоду, оглядає закинуті помешкання українців, які потім конфісковує.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

“Так, окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію”, − йдеться у повідомленні.

Таке майно ворог опечатує з приміткою “майно військової адміністрації”.

Потім у такі квартири та будинки заселяються РФ. Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях окупанти вимагають у чоловічого населення стати на облік до створених “військкоматів”, погрожуючи штрафами.